Giornata dell'Abbonato, 90 lettori in visita a Libertà
Museo della Stampa, redazione, studi televisivi le tappe dell'itinerario dove sono avvenuti gli incontri, tra gli altri, con il presidente Miglioli, il direttore Rocco e i giornalisti
Elena Caminati
|3 ore fa
Alcuni abbonati riuniti nello Spazio Rotative
Alla Giornata dell’abbonato, organizzata ieri mattina dal Gruppo Libertà per rivolgere un grazie corale ai lettori più affezionati, hanno partecipato una novantina di persone.
Ad accogliere i due gruppi arrivati in via delle Benedettine da tutta la provincia è stato il direttore generale del Gruppo Libertà Marco Scarzanella che ha condotto i presenti tra gli strumenti tipografici in uso fino agli anni 80, ancora intrisi dell’odore di inchiostro. La visita è proseguita negli studi televisivi che ospitano Telelibertà, che l’anno prossimo compirà di 50 anni. Fu Marcello Prati a cominciare ad investire sulla tv, dopo che la legge del 1957 liberalizzò l’etere. Nel 1977 iniziarono le produzioni. Grande interesse hanno riscosso gli studi televisivi: quelli dove ogni giorno va in onda in diretta il telegiornale, ma anche le altre produzioni Bowlcast e Lo Specchio di Piacenza. E’ stato poi il direttore di Libertà Gian Luca Rocco ad accompagnare il gruppo a visitare la redazione del quotidiano. Nello spazio Le Rotative l'incontro con il presidente Alessandro Miglioli.
Foto di Claudio Cavalli
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