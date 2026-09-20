Giornata dell'Abbonato, 90 lettori in visita a Libertà

Alla Giornata dell’abbonato, organizzata ieri mattina dal Gruppo Libertà per rivolgere un grazie corale ai lettori più affezionati, hanno partecipato una novantina di persone.

Ad accogliere i due gruppi arrivati in via delle Benedettine da tutta la provincia è stato il direttore generale del Gruppo Libertà Marco Scarzanella che ha condotto i presenti tra gli strumenti tipografici in uso fino agli anni 80, ancora intrisi dell’odore di inchiostro. La visita è proseguita negli studi televisivi che ospitano Telelibertà, che l’anno prossimo compirà di 50 anni. Fu Marcello Prati a cominciare ad investire sulla tv, dopo che la legge del 1957 liberalizzò l’etere. Nel 1977 iniziarono le produzioni. Grande interesse hanno riscosso gli studi televisivi: quelli dove ogni giorno va in onda in diretta il telegiornale, ma anche le altre produzioni Bowlcast e Lo Specchio di Piacenza. E’ stato poi il direttore di Libertà Gian Luca Rocco ad accompagnare il gruppo a visitare la redazione del quotidiano. Nello spazio Le Rotative l'incontro con il presidente Alessandro Miglioli.