Giovane in escandescenze in parafarmacia, intervengono carabinieri e 118

Momenti concitati nel pomeriggio di ieri in una parafarmacia del corso, dove sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. Secondo le prime informazioni, una giovane mendicante straniera, in evidente stato di agitazione, sarebbe entrata nel locale sostenendo di voler rimanere a vivere all’interno della parafarmacia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che pare conoscessero già la donna. Non senza difficoltà, a causa della sua forte agitazione l'hanno condotta in caserma per ulteriori provvedimenti. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di passanti e commercianti.