Giovane in escandescenze in parafarmacia, intervengono carabinieri e 118
La giovane, già nota alle forze dell’ordine, si rifiutava di lasciare il locale: momenti concitati durante l’intervento dei carabinieri
Redazione Online
|4 ore fa
Momenti concitati nel pomeriggio di ieri in una parafarmacia del corso, dove sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. Secondo le prime informazioni, una giovane mendicante straniera, in evidente stato di agitazione, sarebbe entrata nel locale sostenendo di voler rimanere a vivere all’interno della parafarmacia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che pare conoscessero già la donna. Non senza difficoltà, a causa della sua forte agitazione l'hanno condotta in caserma per ulteriori provvedimenti. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di passanti e commercianti.
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