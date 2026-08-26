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Giovane in escandescenze in parafarmacia, intervengono carabinieri e 118

La giovane, già nota alle forze dell’ordine, si rifiutava di lasciare il locale: momenti concitati durante l’intervento dei carabinieri

Redazione Online
|4 ore fa
Giovane in escandescenze in parafarmacia, intervengono carabinieri e 118
1 MIN DI LETTURA
Momenti concitati nel pomeriggio di ieri in una parafarmacia del corso, dove sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. Secondo le prime informazioni, una giovane mendicante straniera, in evidente stato di agitazione, sarebbe entrata nel locale sostenendo di voler rimanere a vivere all’interno della parafarmacia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che pare conoscessero già la donna. Non senza difficoltà, a causa della sua forte agitazione  l'hanno condotta in caserma per ulteriori provvedimenti. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di passanti e commercianti.

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