Giretto d’Italia a Piacenza, oltre 5.400 passaggi in bici in due ore: 45 al minuto

Sono stati 5.404 i passaggi in bicicletta e con mezzi di micromobilità registrati ieri mattina a Piacenza durante il Giretto d’Italia 2026, il campionato urbano della mobilità sostenibile promosso da Legambiente nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità. Tra le 7.15 e le 9.15 volontari, associazioni, enti e studenti hanno monitorato sette punti strategici della città, ai quali si sono aggiunti i rilevamenti effettuati presso alcune scuole.

In appena due ore sono stati conteggiati in media 45 passaggi al minuto. I mezzi elettrici sono stati 377, circa il 7% del totale. Il dato è leggermente inferiore al 2025, quando i passaggi erano stati 5.620: 216 in meno, pari al 3,8%.

La postazione più frequentata è stata Barriera Genova con 1.584 passaggi, seguita da Dante-Nasolini con 824 e Barriera Torino con 808. Legambiente sottolinea come i numeri confermino l’uso quotidiano della bicicletta e chiede percorsi ciclabili continui e attraversamenti più sicuri.