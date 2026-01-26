Gli 80 anni della cooperativa dell’Infrangibile: tre giorni di eventi e musica

La cooperativa dell’Infrangibile di Piacenza festeggia 80 anni con una tre giorni da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, tra concerti, dibattiti, proiezioni, laboratori e l’offerta gastronomica del “Wonderland ristocoop”. Il taglio della torta celebrativa è previsto venerdì sera.

Il programma culturale

- 6 febbraio: conferenza-laboratorio sul femminismo con Francesco Ferreri e Andrea Tagliaferri;

- 7 febbraio: presentazione del libro “Il lavoro non si cancella” con Rosario Cornizzoli e canti di lotta;

- 8 febbraio: proiezione del documentario “Interdit” di Lorenzo Marino con dibattito su rave e società.

Gli appuntamenti musicali

- 6 febbraio: Brx!t e la banda dell’Ortica;

- 7 febbraio: Social Six, Locksover e dj Nigel;

- 8 febbraio: coro Infrangibile e dj Gianni Fuso.

La storia

Fondata l’6 febbraio 1946 da dieci soci, tra tornitori, falegnami, impiegati e pensionati, la coop crebbe rapidamente: in pochi mesi contava 60 soci, a fine anno 105. La prima sede era in via Emilia Pavese; nel 1948 fu acquistata la sede attuale con area ortiva. Nel tempo la cooperativa ha ospitato anche bocciodromo e cantina, rimanendo luogo di incontro e confronto. Oggi conta 400 soci e conserva lo spirito autentico della sua storia.