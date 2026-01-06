Grande opera in trattoria: Ambrogio Maestri tra gli amici a Gariga

Il baritono Ambrogio Maestri, stella della lirica mondiale, non dimentica le proprie origini, i luoghi, i sapori e, forse più di tutto, gli amici. E ancora una volta ha avuto modo di dimostrare la sua umanità e disponibilità offrendo un concerto informale alla Trattoria Regina di Gariga, accompagnato al pianoforte dal maestro Corrado Casati, direttore del Coro del Teatro Municipale di Piacenza. Con loro il tenore Gianni Zucca e il soprano giapponese Rica Kagawa, allieva di Casati.



Tra arie celebri di Verdi e canzoni italiane come "Musica proibita", il pubblico ha partecipato con applausi ed entusiasmo. Il locale, da decenni punto di riferimento per gli amanti dell'opera, conserva alle pareti foto di cantanti lirici e testimonianze della passione per questo genere musicale.