Grill Contest, un successo. In 50mila sulle rive del Trebbia

A Rivergaro in soli sette giorni il “Grill Contest” ha richiamato circa 50mila persone con voglia di divertirsi, mangiare carne e ascoltare musica.

In poche parole, il decimo anno si risolve per gli organizzatori sulla falsariga di quelli precedenti: un successo.

E ieri l’ultima giornata non è stata da meno, anche perché si è svolta la “gara di griglia” ospitata sulla Riva del Trebbia, ovvero la Kcbs One Meat. Una competizione tecnica dedicata al mondo del barbecue, alla quale hanno partecipato sedici squadre che si sono affrontate su un’unica preparazione, seguendo gli standard del circuito Kansas City Barbecue Society, alla ricerca del “re della griglia”, divise su tre categorie - Chicken, Ribs ed Extra (Mistery Box) -, con una graduatoria finale decisa dalla giuria che ha premiato gli Smoking Butcher, seguiti da Carpaneto BBQ e South Brixia BBQ.

I primi classificati della gara di griglia

Intanto dice Edoardo Repetti, presidente di Riverlife, organizzatrice della manifestazione in collaborazione con il Comune di Rivergaro, di essere «molto soddisfatto perché il bilancio di questa edizione non può che essere positivo, anche grazie al sole che è stato in questi sette giorni dalla nostra parte».

La squadra seconda classificata

Un risultato sottolineato anche dai numeri, a cominciare dai 40 truck del cibo, uno street food la cui offerta è giunta sia dall’Italia sia dall’estero. Ma come sottolinea anche lo stesso Repetti, fondamentale è stato il ruolo svolto dai 170 volontari che hanno reso possibile la manifestazione.

Il “Grill Contest” ha animato Rivergaro: tantissimi i visitatori richiamati dalle specialità proposte dai truck - dalla carne di cavallo allo stracotto di pecora, e poi picanha, Asado e tanto altro -, ma anche dalla musica, ieri ad esempio si sono esibiti i Selton, la band indie-folk brasiliana residente a Milano.