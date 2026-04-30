(Ex) centro commerciale Le Cupole, dopo l'addio di Sgma via anche la luce

«Qui siamo in un totale declino e se non arrivano altre attività a rianimare la galleria, sarà sempre peggio». A ormai due mesi dalla chiusura del supermercato Sigma, nel centro commerciale (o meglio ex centro commerciale) Le Cupole di via Montanara a Castel San Giovanni la situazione descritta dai pochi esercizi commerciali rimasti si fa sempre più desolata.

Alla desertificazione seguita alla chiusura del supermercato, che a cascata ha provocato la chiusura dell’intera galleria, si sono ora aggiunti anche altri problemi che rendono sempre più complicata la vita dei commercianti. Le luci dentro la galleria sono state spente, cosa che accresce il senso di desolazione e insicurezza, e come se non bastasse ai pochi rimasti è stata pure tagliata l'acqua.

«Ci sentiamo abbandonati dicono i commercianti - speriamo che arrivi presto qualcuno a ripopolare questo centro».