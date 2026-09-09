Helly fiuta l’hashish nascosto in un mattone: giovane denunciato a Castel San Giovanni

È stato anche grazie al fiuto di Helly, il cane antidroga delle Fiamme Gialle piacentine, che i finanzieri sono riusciti a scoprire altre dosi di hashish e un bilancino di precisione nascosti all’interno di un mattone, sistemato tra alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti a Castel San Giovanni.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in piazza Gramsci, dove poco prima i militari avevano individuato un giovane trovato in possesso di 16 dosi di hashish, di uno spinello contenente la stessa sostanza e di un coltello a scatto con una lama di circa dieci centimetri.

Il nascondiglio scoperto nelle vicinanze

Dopo il primo controllo, i finanzieri hanno esteso le verifiche alle immediate vicinanze. È stato a quel punto che, anche grazie all'unità cinofila antidroga e al fiuto di Helly, sono stati rinvenuti il bilancino di precisione e le ulteriori dosi di hashish. Il materiale era occultato all'interno di un mattone collocato tra alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti e, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, sarebbe presumibilmente riconducibile allo stesso giovane.

Quest'ultimo è stato quindi denunciato per le ipotesi di reato previste dall'articolo 73, comma 5, del Dpr 309/1990 e dall'articolo 4 della legge 110/1975. Al termine delle attività è stato affidato al responsabile della struttura presso la quale è ospitato. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Controlli nei luoghi di aggregazione

L'operazione rientra nel più generale dispositivo di controllo economico del territorio messo in campo dalle Fiamme Gialle piacentine, che hanno intensificato le verifiche nel comune di Castel San Giovanni concentrandosi su alcune aree ritenute particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza e maggiormente interessate dalla presenza e dall'aggregazione di giovani.

L'attività è stata condotta congiuntamente dai militari della Tenenza di Castel San Giovanni e dai finanzieri Anti Terrorismo Pronto Impiego del Gruppo di Piacenza, con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, nell'ambito di un dispositivo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti e dei fenomeni di criminalità diffusa.

I controlli hanno interessato in particolare alcuni esercizi pubblici e luoghi di aggregazione del centro cittadino, dove i finanzieri hanno proceduto all'identificazione delle persone presenti e a mirati approfondimenti.

L'attività, sottolineano le Fiamme Gialle, si inserisce nella più ampia azione della Guardia di Finanza volta ad assicurare una presenza capillare nelle zone ritenute maggiormente sensibili, prevenendo e contrastando i traffici illeciti e i fenomeni di criminalità diffusa suscettibili di incidere sulla sicurezza e sulla vivibilità del territorio.

Le accuse dovranno essere vagliate nelle successive fasi processuali e la persona coinvolta nelle indagini non potrà essere considerata colpevole fino a sentenza definitiva.