I giovani vignaioli piacentini giocano la carta Malvasia

In un periodo critico per i vini piacentini, il Collettivo Innesti lancia segnali positivi: nato oltre un anno fa da giovani produttori dei Colli Piacentini, punta a valorizzare la Malvasia di Candia Aromatica. Il nome richiama l’innesto: radici solide della tradizione su cui si inseriscono nuove idee e energie.

Recentemente il collettivo ha accolto nuovi membri, tra cui Raffaele Pantaleoni (La Stoppa), Andrea Pradelli (Tenuta Borri), Benedetta Magnani (Il Baraccone), Matteo Camorali e Emil Pizzamiglio (La Tosa), unendoli alle cantine fondatrici.

Il presidente Nicola Solenghi sottolinea la volontà di condividere esperienze e visioni per rafforzare la viticoltura di qualità e l’identità del territorio.

Il collettivo organizzerà lunedì 30 marzo, con tredici cantine, la seconda edizione di “Malvasia Prima”, giornata di degustazione alla Corte Faggiola a Gariga, dedicata alle interpretazioni del vitigno simbolo dei Colli Piacentini.

L’obiettivo del progetto è affermare la Malvasia come grande vino bianco italiano, valorizzando aromaticità, complessità e longevità, con un approccio artigianale che unisce tutte le zone più vocate delle colline piacentine. Il punto di forza resta lo sforzo collettivo, basato sul confronto e sulla collaborazione tra giovani produttori.