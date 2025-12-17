I ladri entrano nella sua casa a San Nicolò, lei si barrica nell'alloggio vicino. «Avevano una pistola»

Sono le 19.50, ora di cena. «Sembrava una sera tranquilla», raccontano a San Nicolò, dove da ore non si parla d’altro che dei ladri e di una Mercedes scura avvistata in zona. L’episodio più grave riguarda una donna che scende in garage a prendere la legna per la stufa. Dal piano di sopra sente dei rumori: i ladri sono entrati nell’appartamento al primo piano della bifamiliare. La donna risale e si rifugia nell’alloggio al piano terra, quello del figlio, chiudendosi dentro e chiamando il 112.

Per diversi minuti, che sembrano interminabili, sente i malviventi muoversi tra i piani, frugare, salire in mansarda e scendere in cantina. Tentano anche di aprire la porta dell’appartamento dove lei è nascosta, ma la trovano chiusa a chiave. Poi l’arrivo della vigilanza e dei carabinieri mette in fuga i ladri.

I vicini e le forze dell’ordine riescono a vederli: sarebbero in quattro, più un palo. Indossano giacche scure e cappellini con visiera. Il dettaglio più inquietante, riferito da più testimoni, è la presenza di una pistola, vera o presunta.

Rubati un orologio e quattro catenine d'oro. Intanto sui social e nelle chat di quartiere si moltiplicano le segnalazioni: una Mercedes nera, tentativi di accesso ai condomini, falsi corrieri al citofono. Un’escalation di furti che, alle porte del Natale, non risparmia nessun territorio.