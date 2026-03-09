I tassisti chiedono di aumentare le tariffe di 10 centesimi al chilometro

Dopo quasi cinque anni senza aggiornamenti, i tassisti di Piacenza chiedono un aumento contenuto delle tariffe: +10 centesimi al chilometro - si passerebbe dunque da 1,10 a 1,20 euro - sia in città sia per le corse extraurbane.

L’ultima revisione risale al luglio 2021 e la proposta, discussa nei giorni scorsi tra commissione taxi e Comune, ha già ottenuto pareri favorevoli anche dalle associazioni dei consumatori.

I tassisti chiedono inoltre più sicurezza, soprattutto di notte, e maggiori pattugliamenti per tutelare chi lavora nelle ore più delicate.

Piacenza, insieme a Udine, è una delle poche città di queste dimensioni con servizio notturno stabile dalle 0 alle 5, con un numero di licenze bilanciato rispetto alla domanda: circa 31 vetture, 300 chiamate al giorno e molte corse spontanee in strada.