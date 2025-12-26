Il calendario degli alunni di Trevozzo darà un futuro a una bimba di Haiti

Si intitola "Vogliamo un mondo diritto!" il calendario 2026 dei bambini e delle bambine della scuola primaria di Trevozzo. Il ricavato dell'iniziativa, dedicata ai diritti dell'infanzia, servirà a sostenere l'adozione a distanza della piccola Esther, nata ad Haiti, posto in cui i diritti dei bambini non sono certo una priorità. Il lunario 2026, si apre con l’elenco dei 12 diritti che i circa 60 scolari e scolare hanno deciso di raffigurare, uno per ogni mese dell’anno.

I bambini di Trevozzo hanno fatto appello alle loro conoscenze di arte, educazione civica, materie letterarie. Il risultato è un calendario coloratissimo, con disegni e parole che accompagnano ogni mese e che ricordato che ogni bimbo e bimba nel mondo ha diritto alla salute, alla protezione, a una famiglia, a un nome, al gioco, al riposo, ha diritto anche a sbagliare, a essere adottato, a vivere senza guerre.