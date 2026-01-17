In fuga dopo un incidente, si nascondono dietro a un vascone: rintracciati dai carabinieri
Dopo lo scontro ai Doppi di Castell'Arquato i due fuggitivi sono stati raggiunti e identificati grazie alle segnalazioni di alcuni testimoni
Manrico Lamur
|1 ora fa
Un incidente stradale con fuga è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16.30, in località Doppi, a Castell’Arquato. Due auto si sono scontrate e il conducente di una delle due, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia verso il centro del paese, cercando di far perdere le proprie tracce. L’automobilista ha tentato di nascondersi dietro a un vascone, ma alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i carabinieri.
I militari dell'Arma, giunti sul posto in pochi minuti con due pattuglie, hanno individuato e fermato il veicolo in fuga, un suv di colore scuro, dal quale sono scese due persone che sono state prontamente identificate. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche un carro attrezzi per rimuovere la vettura danneggiata.
