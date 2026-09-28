Inaugurato impianto sportivo intitolato a Vincenzo Penna

Sarà una struttura per tutta la città, nel ricordo di chi ha fatto della cultura dello sport la propria ragione di vita. È nato il nuovo impianto sportivo intitolato a Vincenzo Penna, maestro del Judo Sakura mai dimenticato dai suoi allievi e da tutti coloro che lo hanno conosciuto. Taglio del nastro lunedì 28 settembre al civico 51 di via Stradella, per il centro polivalente che sarà a servizio della collettività, delle associazioni del territorio e come opportunità per la vicina scuola, il plesso Calvino ex Genocchi, che non disponeva di una palestra propria.

Un traguardo importante, salutato con soddisfazione dalla sindaca Katia Tarasconi e dal ministro per gli Affari europei e il PNRR Tommaso Foti: la struttura è stata infatti realizzata nell’ambito della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, volto a valorizzare lo sport come motore di rigenerazione urbana ed elemento chiave di inclusione sociale. Presenti autorità militari e civili, tra le quali il viceprefetto Claudio Giordano, i consiglieri regionali Giancarlo Tagliaferri e Luca Quintavalla, la consigliera comunale Sara Soresi, Giorgia Babini e Fiorenzo Zani come referenti per l’Ufficio scolastico territoriale, le figlie di Penna, Eleonora ed Emanuela, che hanno condiviso un toccante ricordo del papà, mentre al delegato provinciale Coni Robert Gionelli è spettato tracciarne il profilo di atleta, istruttore federale e dirigente sportivo, lasciando sempre in primo piano la grande umanità che lo contraddistingueva.

La struttura, come ha chiarito la sindaca, «potrà essere raggiunta dai ragazzi in totale sicurezza con un tragitto diretto, non appena verranno terminati l'area di parcheggio e la posa della recinzione che separerà l’area esterna della palestra», dove potranno essere ospitate attività sportive outdoor, dal parcheggio stesso e dall’area esterna dell’adiacente scuola media. L’importo complessivo per questi lavori a carico del Comune, che provvederà anche alla sistemazione della fascia di verde prospiciente l’impianto, è di 550mila euro, mentre lo stanziamento Pnrr per la realizzazione dell’immobile è di 2 milioni e 100 mila euro, cui si aggiungono 420 mila euro di contributo Fondo Opere Indifferibili.