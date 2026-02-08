Incappucciati tentano di rapinarla in auto, lei urla e li mette in fuga, un vicino filma tutto

Una donna parcheggia l'auto di fronte a casa e sta per scendere quando uno sconosciuto incappucciato le apre all'improvviso la portiera. Una mossa studiata appositamente per distrarla, perché un altro uomo, anche lui incappucciato, in quel preciso momento tenta di aprire l'altra portiera, sul lato del passeggero, per rubarle la borsetta. Questa la scena è accaduta alle due del pomeriggio di ieri a Castel San Giovanni in via degli Alpini, nel quartiere residenziale di Poggio Salvini.

«Mi sono spaventata e ho iniziato a urlare» racconta la donna. I due, forse sorpresi dalla sua pronta reazione, a quel punto hanno fatto dietrofront. Con tutta calma, si sono messi a camminare, allontanandosi. Un vicino di casa li ha però filmati e ha postato il video sui social. Lo stesso video è stato consegnato ai carabinieri e potrebbe essere utile per risalire all'identità dei malviventi incappucciati e vestiti di scuro.