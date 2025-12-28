Incendio divampa in una villetta a Trevozzo: vigili del fuoco in azione
Fiamme nel seminterrato. Sul posto anche i mezzi del 118 da Borgonovo e Castelsangiovanni per valutare se ci siano nell'abitazione persone intossicate. Si cercano le cause del rogo
Ermanno Mariani
|7 ore fa
I pompieri sul luogo dell'incendio - © Libertà/Massimo Bersani
Un incendio - il secondo di oggi, domenica - è divampato in un'abitazione a Trevozzo, in comune di Alta Val Tidone. Il fumo ha invaso il seminterrato di una villetta a due piani situato in via Romagnosi, vicino al tratto di Statale 412 in uscita verso Nibbiano. Sul posto, dalle 15, i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni, al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area evitando che il fuoco si propagasse, con l'ambulanza da Borgonovo e l'autoinfermieristica del 118 da Castel San Giovanni. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.