Incendio in un appartamento di via Dante, anziana coppia in ospedale

Momenti di paura nella serata di lunedì 16 febbraio in via Dante 71, a Piacenza, dove un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina ha reso necessario il trasporto in ospedale di due anziani coniugi.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando le fiamme si sono sviluppate dalla cappa della cucina, propagando rapidamente fumo in tutto l’alloggio.

La donna, costretta su una sedia a rotelle, ha riportato conseguenze più lievi rispetto al marito. L’uomo, dopo aver respirato il fumo sprigionato dal rogo, ha manifestato sintomi più seri. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e cure, ma fortunatamente non risultano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento, completamente invaso dal fumo e impraticabile. Sul posto, inviate dal 118, si sono precipitate ambulanze della Croce Bianca di Piacenza e della Croce Rossa di San Nicolò. Oltre ai vigili del fuoco, giunti con un'autopompa e un'autoscala, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.

Le cause dell’incendio sono in fase di ricostruzione, ma dalle prime informazioni il rogo sarebbe partito dalla cappa della cucina.