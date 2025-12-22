Incendio notturno a Pontenure, danni evitati alla pizzeria L’Angolo

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco nella notte tra domenica e lunedì a Pontenure, dove un piccolo incendio è divampato intorno alle 4.30 nel giardino della pizzeria L’Angolo. Se non fossero state spente rapidamente, le fiamme - prodotte da un corto circuito - avrebbero potuto propagarsi all'esterno del locale e danneggiare diverse strutture, rinnovate di recente.

Ad accorgersi dell'incendio è stato l’ex sindaco Giuseppe Carini, che dalla sua abitazione ha visto il fuoco e immediatamente allertato i vigili del fuoco e avvisato i titolari della pizzeria. «Se non fosse stato per la sua prontezza e per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, i danni sarebbero stati ben più seri: li ringraziamo tutti» racconta Matteo, uno dei titolari.

Sul posto sono intervenute una squadra proveniente dal comando di Piacenza e un'altra dal distaccamento di Fiorenzuola, che in circa mezz’ora hanno avuto ragione del rogo, evitando la propagazione dell’incendio e conseguenze assai più gravi.

La pizzeria ha potuto riaprire regolarmente già nella giornata di lunedì, senza disagi per la clientela.