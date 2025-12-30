Influenza: dal 1° gennaio vaccinazione gratuita per tutti

Dal 1 gennaio 2026 la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle dosi. L’estensione dell’offerta, prevista dalle indicazioni regionali, arriva in una fase in cui l’influenza e gli altri virus respiratori stanno iniziando a circolare anche sul territorio piacentino, con un aumento atteso nelle prossime settimane. Secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet, relativi alla settimana 51 della stagione 2025–2026, la circolazione complessiva dei virus respiratori in Emilia-Romagna è attualmente di intensità media, con 19,39 numero casi stimati per 1.000 assistiti (per un totale di 75.631). Piacenza si colloca su valori inferiori rispetto ad altre province, coerenti con una fase iniziale della stagione epidemica, con 13,83 casi ogni mille assistiti, mentre realtà come Reggio Emilia (45.50 casi) mostrano incidenze più elevate. Le fasce di età maggiormente colpite sono al momento quelle dei bambini più piccoli e in età scolare, in particolare tra i 5 e i 14 anni. Nelle prossime settimane, con il progressivo ampliarsi della circolazione virale e la ripresa delle attività scolastiche e lavorative dopo le festività, è atteso un coinvolgimento crescente anche degli adulti e degli anziani, che rappresentano le categorie più fragili.

“Considerato l’attuale andamento della circolazione virale, con l’influenza ormai presente e un picco atteso nelle prossime settimane – spiega il direttore sanitario Andrea Magnacavallo - la finestra temporale per una protezione efficace si sta riducendo. Per questo l’invito è a vaccinarsi il prima possibile, senza rimandare, soprattutto per le persone più fragili e per chi entra frequentemente in contatto con bambini, così da ridurre il rischio di contagio e di complicanze". "È importante sottolineare che la curva di quest’anno risulta più alta rispetto alle stagioni precedenti non perché l’influenza sia più aggressiva, ma perché da questa stagione la sorveglianza – evidenzia Alessandra Rampini, direttrice Igiene e Sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza - include tutte le sindromi respiratorie acute, e non più solo le forme simil-influenzali con febbre, come avveniva in passato. Questo ampliamento consente una fotografia più completa e accurata della circolazione virale". “Dal punto di vista virologico, la sorveglianza regionale evidenzia – aggiunge l’esperta - che il virus influenzale più diffuso è l’Influenza A (H3N2), seguito da altri virus respiratori come rinovirus e SARS-CoV-2, che al momento circola su numeri contenuti”.

Atteso un aumento dopo le festività

Con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative dopo le festività natalizie, è atteso un ulteriore incremento dei contagi, con un picco previsto tra metà gennaio e l’inizio di febbraio. Le feste rappresentano infatti un periodo delicato, in cui il contatto ravvicinato tra bambini, adulti e nonni può facilitare la trasmissione del virus, soprattutto in presenza di soggetti fragili non vaccinati.

Vaccinazioni: numeri in crescita e possibilità di vaccinarsi ancora

Alla data del 23 dicembre 2025, secondo i dati dell’Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR-RT), le vaccinazioni antinfluenzali effettuate dall’Azienda Usl di Piacenza sono 66.159. “Nel dettaglio – sottolinea Gaetano Cosentino, direttore Assistenza primaria dell’Ausl di Piacenza - 55.524 vaccinazioni sono state effettuate dai medici di famiglia, che confermano il loro ruolo importantissimo nell’attività di vaccinazione. Rilevante è anche l’apporto fornito dai pediatri di famiglia (5.147, numero superiore di oltre 1000 unità rispetto all’intera campagna vaccinale dello scorso anno)”. "Buona – aggiunge il professionista – è la copertura vaccinale dei cittadini di età pari o superiore a 65 anni: ne sono stati raggiunti infatti 41.975”.

Buoni anche i riscontri dell’attività svolta dal Servizio di Prevenzione e protezione (diretto da Giampietro Scaglione), che ha raggiunto con la vaccinazione il 29,5 dei lavoratori Ausl, pari a 1145 persone. I dipartimenti più virtuosi, per quanto riguarda le coperture, sono quello della Qualità e sicurezza (dove si sono vaccinati oltre la metà dei professionisti), quello di Onco-ematologia (46.6%), Rete ospedale-territorio (42.5%) e Salute donna, infanzia e adolescenza (41.6%).Il Servizio di Prevenzione e protezione continua a offrire la propria disponibilità a vaccinare negli orari di apertura. È in corso anche la somministrazione del vaccino nelle Cra, dove sono state vaccinate poco meno di 2mila persone, in collaborazione con i medici delle strutture. L'attività si svolge sotto l'attenta regia di Pasquale Turano, direttore Geriatria, e Alessandra Melfa, responsabile Governo del farmaco nelle strutture territoriali extra aziendali: la copertura ha raggiunto circa l’89% dei ricoverati nelle strutture. La distribuzione e la programmazione delle scorte dei vaccini è invece affidata alle unità operative di Farmaceutica ospedaliera (direttore Maria Cristina Granelli) e Farmaceutica territoriale (Enrica Lavezzini).Da segnalare il contributo significativo fornito quest’anno dalle Farmacie alla campagna vaccinale, alla quale hanno aderito l’85% dei servizi presenti sul territorio, somministrando 2319 vaccinazioni. La campagna non è conclusa: è possibile vaccinarsi anche nelle prossime settimane. Dal 1 gennaio 2026, inoltre, la vaccinazione antinfluenzale potrà essere offerta gratuitamente a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle dosi, come previsto dalle indicazioni regionali. Negli anni precedenti, nel solo mese di gennaio, a Piacenza sono state vaccinate mediamente circa 1.200 persone.

L’appello alla vaccinazione e le opportunità sul territorio

L’invito è a non abbassare la guardia e a cogliere l’opportunità della vaccinazione, soprattutto per anziani, persone fragili e adulti che entrano frequentemente in contatto con i bambini, per proteggere sé stessi e contribuire a ridurre la diffusione del virus nella comunità. Oltre ai medici di famiglia e alle farmacie, gli adulti potranno accedere agli open day proposti dall’Igiene e Sanità pubblica: a Piacenza:- giovedì 8 gennaio, dalle 15 alle 17, al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza (via Taverna 49)- lunedì 12 gennaio, dalle 15 alle 17, alla Casa della Comunità di piazzale Milano; a Fiorenzuola (Ambulatori vaccinali Igiene pubblica, via Roma 12)- mercoledì 7 gennaio dalle 11.30 alle 13- martedì 13 gennaio dalle 13.30 alle 15; a Borgonovo (Casa della Comunità, via Seminò 20)- venerdì 9 gennaio dalle 11.30 alle 13- martedì 13 gennaio dalle 13.30 alle 15.