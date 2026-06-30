Bar Tour, prima classifica provvisoria: San Nicolò in testa con Mirò

Bar Tour entra nel vivo e la prima classifica provvisoria comincia già a delineare gli equilibri della sfida. Si tratta di una fotografia scattata alcuni giorni fa, il tempo necessario per completare le verifiche sui voti espressi, ma rappresenta comunque un primo indicatore dell’entusiasmo con cui clienti e sostenitori stanno accompagnando i locali in gara.

A guidare il gruppo in questo “esordio” è Bar Mirò di San Nicolò, che prende il largo con 169 preferenze e si conquista la vetta di questa primissima graduatoria. Un vantaggio importante, ma tutt’altro che definitivo, perché alle sue spalle la corsa è apertissima.

In seconda posizione c’è Zeli Coffee and Bakery di Piacenza con 148 voti, mentre il gradino più basso del podio è occupato da Settimo Senso, anch’esso di Piacenza, che raggiunge quota 104.

Subito fuori dal podio troviamo Amaryllis cafè con 90 preferenze, seguito da Vittoria Bar di Bettola, che chiude la top five con 83 voti. Anche in questo caso i distacchi non sono tali da mettere al sicuro le posizioni: bastano pochi giorni di votazioni intense per cambiare completamente il volto della classifica e far arrivare i vostri locali preferiti nella preziosa “top five”, quella che si disputerà poi il titolo.

La lotta prosegue con Un po’ coop di Mortizza (62 voti) e Café Fleur (61), praticamente appaiati, seguiti da Zer03 caffè (39), Bar Olimpico (36) e Bar Borghetto (29), che completano la top ten.

Più indietro, però, nessuno può considerarsi fuori dai giochi. La competizione è ancora lunga e ogni voto può fare la differenza, soprattutto perché ogni utente registrato può esprimere una preferenza al giorno. È proprio la costanza nel sostegno che spesso permette di recuperare terreno o consolidare il vantaggio.