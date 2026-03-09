Invasione di ratti a La Chiappona di Borgotrebbia: polli uccisi e tane ovunque

Ai margini di Borgotrebbia, tra via Emilia Pavese e l’autostrada Piacenza-Torino, c’è un piccolo nucleo di abitazioni conosciuto come La Chiappona. Qui la vita quotidiana è diventata una convivenza forzata con un’invasione di ratti.

Non parliamo di minuscoli roditori da soffitta, ma di esemplari di fogna lunghi anche mezzo metro. Arrivano dal vicino canale della Fame, spesso rimasto per lunghi periodi completamente asciutto, con il fondo coperto da fango e detriti.

C’è anche chi conta i danni. In un pollaio i roditori hanno ucciso e divorato otto galline. «Sono state completamente spolpate - racconta la proprietaria -, sono entrati di notte da un varco in una finestrella e le hanno uccise. Vede, qui ci sono le buche delle tane - aggiunge mostrando i grossi fori nel terreno - lo scorso anno le abbiamo fatte chiudere con il cemento ma sono tornati».