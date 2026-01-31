Istituti comprensivi, Dadati: «Un campionato con un ottimo gioco di squadra»

Un nuovo campionato, con tanti elementi diversi che assicureranno un ottimo gioco di squadra e nessuno che rimarrà in panchina. Da buon ex rugbista, l'assessore alle politiche educative del Comune di Piacenza Mario Dadati descrive così la «partita» degli istituti comprensivi che si sta giocando in città e che negli ultimi tempi ha acceso un infuocato dibattito tra le preoccupazioni di docenti e famiglie.

Dadati ha usato queste parole ieri sera a «Nel Mirino» dove la giornalista Nicoletta Bracchi ha affrontato il tema insieme anche ad altri ospiti, il consigliere della Lista Civica Trespidi-Barbieri Massimo Trespidi e Andrea Grossi, dirigente dell'Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna Parma e Piacenza, incalzati dalle domande del giornalista di «Libertà» Marcello Pollastri e con i contributi del segretario generale Cisl Scuola Parma e Piacenza Paola Votto, del dirigente scolastico del 3° Circolo Didattico e anche presidente Asapi (Associazione dirigenti scolastici) Nicola Manno e del pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza Daniele Novara.

Per quanto riguarda le nuove sedi scolastiche, «l'ex Manifattura Tabacchi sarà pronta a settembre 2026 e l'ex Laboratorio Pontieri a settembre 2027, nel frattempo le loro sezioni rimarranno nei plessi già esistenti e ci sarà solamente il passaggio dal punto di vista amministrativo». Poi un importante annuncio, ossia che «il Comune di Piacenza ha vinto il bando «Scuole Aperte» che consentirà di avere 130mila euro di fondi al fine di poter lasciare aperte quattro scuole medie anche al pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 per attività extrascolastiche». La settimana prossima nuovo incontro per il tavolo del patto per le scuole per discutere problemi e criticità.



