La benemerenza San Germano 2026 a Edoardo Mazzoni: «La musica è la mia vita»

Edoardo Mazzoni, musicista, direttore di coro e insegnante, ha ricevuto la civica benemerenza San Germano d'Auxerre 2026, consegnata dal Comune di Podenzano durante il Tomato Festival.

«Da una vita Edo si dedica alla musica e mette il suo talento a disposizione degli altri», ha spiegato il sindaco Riccardo Sparzagni, ricordando l'impegno di Mazzoni nella scuola di musica di Podenzano e nel Corpo bandistico pontolliese, con cui ha conquistato il bronzo al concorso internazionale di Giulianova. Tra i suoi successi anche il primo posto ottenuto nel 2018 a Mosca con il Coro Gerberto di Bobbio.

Visibilmente emozionato, il 48enne ha scherzato: «Molti in paese mi conoscono come il raccoglitore di rifiuti», riferendosi all'attività di volontariato con cui contribuisce a tenere pulito il paese. Poi l'appello ai genitori: «Sostenete le passioni dei vostri figli: con impegno e sacrificio possono diventare un lavoro. Ognuno è una nota musicale e insieme possiamo creare una grande sinfonia».

La cerimonia si è conclusa con una sorpresa del Corpo bandistico pontolliese, che ha coinvolto Mazzoni in un'esibizione tra gli applausi del pubblico.