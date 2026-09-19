La Biblioteca della Besurica compie dieci anni

La Biblioteca Besurica ha festeggiato i suoi primi dieci anni all'insegna della passione letteraria, invitando come ospite d'onore per l'occasione la scrittrice Alessandra Selmi, che ha presentato in dialogo con la bibliotecaria Benedetta Barbieri il suo ultimo romanzo, "La prima regina", pubblicato nel 2025 da Tea Editrice Nord.

Un traguardo importante, quello celebrato nei giorni scorsi, salutato con orgoglio ed emozione condivisa dai tre assessori alla Cultura che, succedutisi in altrettanti mandati, hanno visto la sede bibliotecaria crescere nel tempo. Accanto a Christian Fiazza - che pochi mesi fa aveva annunciato l'ampliamento orario in vigore dal 1° settembre, con l'apertura estesa da tre a quattro pomeriggi settimanali - sono infatti intervenuti i suoi precedessori: i consiglieri comunali Tiziana Albasi, che nel settembre 2016, come assessora alla Cultura, tenne a battesimo l'avvio del Punto Prestiti alla Besurica e Jonathan Papamarenghi, che nello stesso ruolo, nel dicembre 2020, ne inaugurò la riconversione a Biblioteca, provvista di una propria dotazione libraria, dopo la riqualificazione degli spazi e con arredi rinnovati.

Ad oggi, la sede affacciata sulla piazzetta del Centro Civico Besurica conta quasi 5 mila libri catalogati, comprendenti titoli per tutte le età e i generi. Un patrimonio arricchito dalle numerose iniziative di cui la struttura di via Perfetti è teatro: incontri del gruppo di lettura, presentazioni e conferenze, animazioni e laboratori per i più piccoli.

Appuntamenti per i bambini

Proprio ai bambini sono dedicati i prossimi due appuntamenti in calendario, entrambi con inizio alle 16.45, con Pappa e Pero: mercoledì 23 "La Racconteria", narrazione teatrale e laboratorio ispirati a un albo per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, venerdì 25 settembre "1,2,3... scacco al Re!", per la fascia 7-10 anni, con allestimento di una scacchiera gigante su cui cimentarsi insieme.

Venerdì 2 ottobre, allo stesso orario, lo "Storytelling" a cura delle insegnanti di Kids&Us, tra letture e laboratorio in lingua inglese per la fascia 3-6 anni, su prenotazione per un massimo di 12 posti disponibili, contattando lo 0523-492912 o scrivendo a , allo stesso orario, loa cura delle insegnanti di Kids&Us, tra letture e laboratorio in lingua inglese per la fascia 3-6 anni, su prenotazione per un massimo di 12 posti disponibili, contattando lo 0523-492912 o scrivendo a [email protected]

Nuovi viaggiatori

Già in calendario anche una serie di eventi proposti dall'associazione Nuovi Viaggiatori, nell'ambito del progetto "Viaggi d'Autunno" sostenuto dal bando "Le stagioni della Cultura" finanziato dal Comune di Piacenza. A dare il via al ciclo di appuntamenti, mercoledì 30 settembre alle 17.30, sarà l’incontro con la scrittrice Martina Picca che, in dialogo con Anna Leonida e Adele Boncordo, presenterà il suo libro “La montagna mia non muore” (Officine Gutenberg, 2026).

La Biblioteca Besurica è operativa il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, nonché il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.