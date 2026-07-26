La "gang dei bambini" saccheggia l'edicola di via Alberici

La "gang dei bambini" scassina e saccheggia l'edicola di via Alberici. Nel bottino finiscono carte Pokémon, un espositore di Chupa Chups, figurine e altri prodotti destinati ai più piccoli. È accaduto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio.

Lo scasso è avvenuto tra le 2 e le 3 di notte. Nei filmati si vedono i due bambini correre avanti e indietro tra gli espositori dei giornali, provocando danni. A un certo punto il bambino grida: «Siamo come a Napoli, abbiamo tre minuti prima che suoni l'allarme e arrivi la polizia». Poi, mentre arraffa caramelle e carte Pokémon, si rivolge alla complice dicendole: «Facciamo la spesa, dai, cosa ti serve?». Leggi qui il servizio completo