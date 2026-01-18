La pizza "inclusiva" dei ragazzi di Veano conquista Rimini

Un forno acceso, mani esperte che stendono l’impasto, sorrisi che raccontano storie di resilienza e passione: così Il Viaggio, impresa sociale di Veano (Vigolzone), ha portato la propria idea di ristorazione a Sigep World 2026, trasformando lo stand Zanolli Forni e Macchine in un palcoscenico di eccellenza e inclusione.

Il Viaggio, impresa sociale nata per creare opportunità di lavoro per persone più vulnerabili, con l’obiettivo di costruire autonomia e dignità attraverso la professionalità, ha mostrato come sia possibile unire qualità, sostenibilità e inclusione tra pizzeria, birrificio, relais e azienda agricola. Con quasi due anni di attività, il progetto continua a crescere, offrendo concrete possibilità di riscatto personale attraverso il lavoro.

Protagonisti sul palco - e soprattutto davanti al pubblico - il team de Il Viaggio: Samuele, Francesco, Mhellson, Charie ed Elia, che si sono alternati tra preparazione, servizio e racconto della loro esperienza quotidiana a Veano. Con naturalezza e tanta energia, hanno presentato il progetto, risposto alle domande e distribuito assaggi di pizza, regalando al pubblico momenti autentici, divertiti e commossi.

A guidare lo show cooking è stato Alessandro Facci, imprenditore e pizza chef, fondatore di "Facci la pizza" e consulente tecnico commerciale per Zanolli Forni e Macchine, capace di unire tecnica, ritmo e passione. Al suo fianco, Roberto Meloni, campione del mondo di pizza in pala, ha supportato i ragazzi nella preparazione, valorizzando il talento e l’impegno del team de Il Viaggio.

A completare la squadra, i titolari Alberto Nicolini e Ornella Calamari, impegnati tra scatti, riprese e risposte alle mille domande dei visitatori, vivendo la fiera come un’opportunità di apprendimento e crescita. L’esperienza ha lasciato un segno tangibile: fiducia. Fiducia nei ragazzi, nel metodo e nella forza di un progetto capace di stare "in mezzo alla gente" e fare della professionalità un vero strumento di inclusione.

Il messaggio di innovazione e inclusione è stato richiamato anche durante l’inaugurazione di Sigep World 2026: la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha sottolineato come «innovazione, qualità e inclusione possano e debbano camminare insieme», citando esperienze come quella de Il Viaggio che valorizzano ogni giorno talenti e competenze.