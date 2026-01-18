La pizza "inclusiva" dei ragazzi di Veano conquista Rimini
Il team dell'impresa sociale Il Viaggio, nata per creare opportunità di lavoro per persone più vulnerabili, protagonista sul palco di Sigep World 2026
Redazione Online
|1 ora fa
Il team de Il Viaggio con Alessandro Facci
Un forno acceso, mani esperte che stendono l’impasto, sorrisi che raccontano storie di resilienza e passione: così Il Viaggio, impresa sociale di Veano (Vigolzone), ha portato la propria idea di ristorazione a Sigep World 2026, trasformando lo stand Zanolli Forni e Macchine in un palcoscenico di eccellenza e inclusione.
Il Viaggio, impresa sociale nata per creare opportunità di lavoro per persone più vulnerabili, con l’obiettivo di costruire autonomia e dignità attraverso la professionalità, ha mostrato come sia possibile unire qualità, sostenibilità e inclusione tra pizzeria, birrificio, relais e azienda agricola. Con quasi due anni di attività, il progetto continua a crescere, offrendo concrete possibilità di riscatto personale attraverso il lavoro.
Protagonisti sul palco - e soprattutto davanti al pubblico - il team de Il Viaggio: Samuele, Francesco, Mhellson, Charie ed Elia, che si sono alternati tra preparazione, servizio e racconto della loro esperienza quotidiana a Veano. Con naturalezza e tanta energia, hanno presentato il progetto, risposto alle domande e distribuito assaggi di pizza, regalando al pubblico momenti autentici, divertiti e commossi.
A guidare lo show cooking è stato Alessandro Facci, imprenditore e pizza chef, fondatore di "Facci la pizza" e consulente tecnico commerciale per Zanolli Forni e Macchine, capace di unire tecnica, ritmo e passione. Al suo fianco, Roberto Meloni, campione del mondo di pizza in pala, ha supportato i ragazzi nella preparazione, valorizzando il talento e l’impegno del team de Il Viaggio.
A completare la squadra, i titolari Alberto Nicolini e Ornella Calamari, impegnati tra scatti, riprese e risposte alle mille domande dei visitatori, vivendo la fiera come un’opportunità di apprendimento e crescita. L’esperienza ha lasciato un segno tangibile: fiducia. Fiducia nei ragazzi, nel metodo e nella forza di un progetto capace di stare "in mezzo alla gente" e fare della professionalità un vero strumento di inclusione.
Il messaggio di innovazione e inclusione è stato richiamato anche durante l’inaugurazione di Sigep World 2026: la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha sottolineato come «innovazione, qualità e inclusione possano e debbano camminare insieme», citando esperienze come quella de Il Viaggio che valorizzano ogni giorno talenti e competenze.
