La polizia locale gli sequestra il furgone e lui lo prende a pugni, calci e sprangate
L'autista ha perso la testa quando ha appreso che il mezzo, risultato senza assicurazione, gli sarebbe stato confiscato. L'uomo è stato poi denunciato per porto abusivo di oggetto da offesa
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Sul posto è intervenuta la polizia locale
Momenti di tensione alla periferia di Piacenza, dove un autista ucraino si è scagliato contro il suo furgone al momento del sequestro da parte della polizia locale. Il veicolo, non assicurato e parcheggiato da tempo in un’area pubblica, era stato segnalato da un cittadino.
Alla notizia che il mezzo sarebbe stato confiscato, l’uomo ha perso il controllo, sferrando pugni e calci contro il furgone. Invitato a calmarsi, si è ulteriormente infuriato e ha preso una spranga, colpendola ripetutamente contro il veicolo. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, denunciandolo anche per porto abusivo di oggetto da offesa.
Il furgone e la spranga sono stati sequestrati e saranno oggetto delle procedure di confisca e formalità di rito, a conferma della prontezza della polizia locale nell’intervenire su segnalazioni dei cittadini e garantire il rispetto del Codice della strada.