La polizia locale gli sequestra il furgone e lui lo prende a pugni, calci e sprangate

Momenti di tensione alla periferia di Piacenza, dove un autista ucraino si è scagliato contro il suo furgone al momento del sequestro da parte della polizia locale. Il veicolo, non assicurato e parcheggiato da tempo in un’area pubblica, era stato segnalato da un cittadino.

Alla notizia che il mezzo sarebbe stato confiscato, l’uomo ha perso il controllo, sferrando pugni e calci contro il furgone. Invitato a calmarsi, si è ulteriormente infuriato e ha preso una spranga, colpendola ripetutamente contro il veicolo. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, denunciandolo anche per porto abusivo di oggetto da offesa.

Il furgone e la spranga sono stati sequestrati e saranno oggetto delle procedure di confisca e formalità di rito, a conferma della prontezza della polizia locale nell’intervenire su segnalazioni dei cittadini e garantire il rispetto del Codice della strada.