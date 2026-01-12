La tragedia del Pendolino 29 anni dopo: oggi messa e commemorazione

Sono passati quasi trent’anni dal 12 gennaio 1997, giorno del deragliamento del Pendolino Botticelli all’ingresso della stazione di Piacenza. Nel 29° anniversario della tragedia, la città rinnova oggi, lunedì 12 gennaio, il ricordo delle otto vittime con la tradizionale cerimonia organizzata dal Dopolavoro Ferroviario, alla quale parteciperanno anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Come da tradizione saranno presenti i familiari dei macchinisti Pasquale Sorbo e Lidio De Santis, degli agenti della Polfer Gaetano Morgese e Francesco Ardito, delle hostess Cinzia Assetta e Lorella Santone, oltre a quelli di Agatina Carbonara e Carmela Landi, passeggere del convoglio.

Stamattina alle 11, nella basilica di San Savino, sarà celebrata la messa in suffragio, seguita dalla benedizione della stele commemorativa nei pressi della stazione.

L’iniziativa è promossa da Bernardo Clemente, referente del Dopolavoro Ferroviario, che ogni anno si impegna affinché la tragedia, nella quale rimasero ferite anche 36 persone, non venga dimenticata.