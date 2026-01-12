La tragedia del Pendolino 29 anni dopo: oggi messa e commemorazione
Messa nella basilica di San Savino e poi benedizione della stele commemorativa nei pressi della stazione
Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Una delle immagini scattate alla stazione ferroviaria dopo il deragliamento del Pendolino Botticelli nel 1997 - © Libertà/Giorgio Lambri
Sono passati quasi trent’anni dal 12 gennaio 1997, giorno del deragliamento del Pendolino Botticelli all’ingresso della stazione di Piacenza. Nel 29° anniversario della tragedia, la città rinnova oggi, lunedì 12 gennaio, il ricordo delle otto vittime con la tradizionale cerimonia organizzata dal Dopolavoro Ferroviario, alla quale parteciperanno anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale.
Come da tradizione saranno presenti i familiari dei macchinisti Pasquale Sorbo e Lidio De Santis, degli agenti della Polfer Gaetano Morgese e Francesco Ardito, delle hostess Cinzia Assetta e Lorella Santone, oltre a quelli di Agatina Carbonara e Carmela Landi, passeggere del convoglio.
Stamattina alle 11, nella basilica di San Savino, sarà celebrata la messa in suffragio, seguita dalla benedizione della stele commemorativa nei pressi della stazione.
L’iniziativa è promossa da Bernardo Clemente, referente del Dopolavoro Ferroviario, che ogni anno si impegna affinché la tragedia, nella quale rimasero ferite anche 36 persone, non venga dimenticata.
Alcune immagini scattate da giornalisti e fotografi di Libertà dopo il deragliamento del Pendolino alla stazione di Piacenza il 12 gennaio 1997
Francesco Cossiga, tra i passeggeri coinvolti nell'incidente
