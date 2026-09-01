Ladri alla festa di paese, spaccano il finestrino dell'auto e rubano l'incasso

Una serata di allegria e musica si è purtroppo trasformata in uno scenario di cronaca con tanto di amaro epilogo e parte dell'incasso trafugato.

Tutto è avvenuto a Quarto di Gossolengo, dove nei giorni scorsi i giovani dell'Anspi del paese hanno organizzato l'evento “Quarto in Festa al Parco del Sole”, dal 27 al 30 agosto, con tanto di musica dal vivo.

Nel corso della serata del 29 agosto si è consumato il fatto: il gruppo "Diavolo e l'acquasanta" ha suonato dalle 21.30 circa in avanti, a esibizione conclusa gli organizzatori hanno svuotato le casse presenti in due punti dell'evento per mettere al sicuro i contanti in una delle loro auto parcheggiata nelle vicinanze.

È bastato poco però, quando sono tornati all'auto per mettere anche l'altra parte del ricavato si sono accorti che il finestrino del mezzo era stato spaccato e la cassa all'interno non c'era più, per una refurtiva che al momento non si sa ancora quantificare con esattezza, ma che si stima in svariate migliaia di euro.

Gli organizzatori hanno immediatamente allertato i carabinieri che stanno ancora indagando per fare piena luce sul caso. Non sarebbe però un caso isolato e potrebbe anche essere stato un furto pianificato, nello stesso periodo infatti nel paese si sono verificati altri episodi di truffe a danno di cittadini che sarebbero stati invitati a uscire dalle proprie abitazioni con il pretesto della finta chiamata ai carabinieri.