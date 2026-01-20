L'auto si ribalta, paura a piazzale Milano

Paura a piazzale Milano nel tardo pomeriggio, quando un'automobile è uscita di strada nei pressi della palazzina dell'azienda sanitaria, per poi terminare la sua corsa dopo essersi ribaltata. Fortunatamente sono rimaste illese le tre persone a bordo, che al sopraggiungere del 118 hanno rifiutato i soccorsi. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale. L'automobile è stata poi raddrizzata grazie all'aiuto dei passanti.