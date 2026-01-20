Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

L'auto si ribalta, paura a piazzale Milano

In serata un'automobile esce di strada, è "raddrizzata" dai passanti

Redazione Online
|1 ora fa
L'auto si ribalta, paura a piazzale Milano
1 MIN DI LETTURA
Paura a piazzale Milano nel tardo pomeriggio, quando un'automobile è uscita di strada nei pressi della palazzina dell'azienda sanitaria, per poi terminare la sua corsa dopo essersi ribaltata. Fortunatamente sono rimaste illese le tre persone a bordo, che al sopraggiungere del 118 hanno rifiutato i soccorsi. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale. L'automobile è stata poi raddrizzata grazie all'aiuto dei passanti.

Gli articoli più letti della settimana