L'auto si ribalta, paura a piazzale Milano
In serata un'automobile esce di strada, è "raddrizzata" dai passanti
Redazione Online
|1 ora fa
Paura a piazzale Milano nel tardo pomeriggio, quando un'automobile è uscita di strada nei pressi della palazzina dell'azienda sanitaria, per poi terminare la sua corsa dopo essersi ribaltata. Fortunatamente sono rimaste illese le tre persone a bordo, che al sopraggiungere del 118 hanno rifiutato i soccorsi. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale. L'automobile è stata poi raddrizzata grazie all'aiuto dei passanti.
