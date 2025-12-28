Lavanderia a fuoco in via Locati. Incendio spento dai pompieri

Questa mattina si è verificato un incendio nella lavanderia self service di via Locati. Le fiamme sono state spente sul nascere dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto intossicato per fortuna, anche se nella via si è generata una certa apprensione a causa del fumo nero, denso, che si vedeva uscire dal locale e che ha annerito i muri. Sul posto gli agenti della Polizia locale: hanno chiuso via Locati e regolato il traffico per consentire ai pompieri l'intervento. Secondo quanto è stato possibile apprendere, le fiamme sarebbero divampate a causa di un cortocircuito nel quadro elettrico accanto al cestino utilizzato per i vestiti: ma sono in corso accertamenti. La lavanderia resterà chiusa fino a domani, lunedì.