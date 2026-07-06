Lega di Castel San Giovanni, Giada Ferrari riconfermata segretaria

Giada Ferrari è stata riconfermata per acclamazione alla guida della sezione della Lega di Castel San Giovanni. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi durante il congresso cittadino del partito, al quale ha partecipato anche il segretario provinciale Luca Zandonella.

Ferrari, 22 anni, è consigliere comunale e capogruppo della maggioranza che sostiene il sindaco Valentina Stragliati. Insieme a lei è stato rinnovato anche il direttivo della sezione, nel quale sono state elette Valentina Stragliati, Elena Galli e Donatella Viola.

Nel corso del congresso, Zandonella ha sottolineato come la riconferma della giovane segretaria rappresenti, a suo giudizio, un'ulteriore conferma della scelta della Lega piacentina di valorizzare le nuove generazioni.

Il segretario provinciale ha inoltre definito l'esperienza amministrativa di Castel San Giovanni «uno dei fiori all'occhiello» del movimento sul territorio, augurando buon lavoro alla riconfermata segretaria e al nuovo direttivo.

Nel ringraziare gli iscritti per la fiducia ricevuta, Giada Ferrari ha ricordato il percorso svolto negli ultimi anni dalla sezione, rivendicando in particolare il sostegno all'elezione del sindaco Valentina Stragliati. Ha quindi evidenziato il lavoro della squadra amministrativa espressa dalla Lega, composta, oltre che dal primo cittadino, dall'assessore Elena Galli e dai consiglieri comunali Andrea Pozzi e dalla stessa Ferrari.

Un messaggio di congratulazioni è arrivato anche dal sindaco Valentina Stragliati, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla riconfermata segretaria sia all'interno del partito sia nel ruolo di capogruppo consiliare, con particolare riferimento all'attenzione rivolta alle politiche giovanili.

Il sindaco ha inoltre ringraziato i componenti del nuovo direttivo, i militanti della sezione e i vertici provinciali, regionali e nazionali della Lega per il sostegno ai progetti del territorio, citando in particolare la realizzazione della tangenziale di Castel San Giovanni. Nel suo intervento ha infine ricordato Dino Passioni, fondatore della sezione cittadina della Lega.