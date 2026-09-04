Libertà su Instagram: 50mila follower. «Traguardo frutto di strategia»

La pagina Instagram di Libertà, liberta_piacenza , ha raggiunto, e ormai superato, la cifra record di 50mila follower. Un risultato che il direttore del Gruppo Libertà, Gian Luca Rocco, così commenta.

«Questo piccolo traguardo è il frutto di una strategia ben precisa e di un lavoro che portiamo avanti da più di anni. La prima riguarda la capacità di Libertà di essere protagonista su tutti i mezzi di comunicazione, tradizionali e non. Questo grazie all’impegno di una squadra giovane e al coinvolgimento di tutta la redazione che, mettendosi in gioco, ha imparato a parlare anche con un altro linguaggio. Ed è proprio questa la chiave di volta che permette a Libertà di essere protagonista da 143 anni: innovare nel solco della tradizione, essere sempre un passo avanti e avere ancora voglia di sperimentare».

Per Riccardo Delfanti, direttore commerciale e marketing Gruppo Libertà, «il raggiungimento dei 50 mila follower rappresenta molto più di un traguardo numerico: conferma che i social sono diventati un asset strategico del nostro ecosistema editoriale e commerciale. Oggi il profilo Instagram di Libertà è, a tutti gli effetti, un mezzo di comunicazione capace di raggiungere una community ampia, riconoscibile e fortemente radicata sul territorio».

«Dal punto di vista commerciale questo ci apre possibilità molto chiare» prosegue Delfanti. «La prima è mettere direttamente questa audience a disposizione delle aziende, costruendo campagne e progetti di comunicazione attraverso post, reel, stories, branded content, collaborazioni e iniziative speciali, anche integrate con gli altri mezzi del Gruppo. In questo modo il cliente può utilizzare la forza della nostra community per aumentare notorietà, raccontare prodotti e servizi, promuovere iniziative e raggiungere pubblici complementari a quelli toccati dagli altri nostri mezzi d’informazione.

La seconda possibilità riguarda invece un servizio che va oltre i nostri canali social. Il percorso che ci ha portato a costruire una community di 50 mila follower ci ha permesso di sviluppare competenze specifiche nella strategia social, nella produzione di contenuti, nei linguaggi delle piattaforme e nella gestione quotidiana dei profili. Competenze che possiamo trasferire direttamente alle aziende, affiancandole nella gestione dei loro social media: dalla definizione della strategia al piano editoriale, dalla creazione dei contenuti alla pubblicazione, fino all’analisi dei risultati e alla crescita della presenza digitale».

«È questo, in chiave commerciale, l’aspetto più interessante: possiamo aiutare un’azienda sia mettendo a disposizione la nostra audience, sia aiutandola a costruire la propria», prosegue il direttore commerciale e marketing del Gruppo Libertà. «Non vendiamo quindi soltanto visibilità, ma anche competenze, contenuti e capacità di sviluppare una relazione continuativa con il pubblico.

I 50 mila follower - risultato per il quale ringrazio profondamento tutto il team di lavoro - rappresentano per questo un traguardo importante, ma soprattutto la conferma che i social sono ormai una componente strutturale della nostra offerta commerciale e un’area sulla quale vogliamo continuare a investire e costruire nuovo valore per le imprese del territorio».

Grande soddisfazione viene espressa anche da Chiara Ambrogio, social media & digital marketing specialist, e Cecilia Pizzaghi, responsabile marketing Gruppo Libertà.

«C’è qualcosa di davvero speciale e assolutamente non scontato nel sapere che, ogni giorno, un pezzetto di Piacenza compare anche all’interno di 50mila feed.

In questi pochi anni dalla nascita del canale Instagram abbiamo provato a raccontarvi il territorio in tutte le sue sfumature, tra notizie curiose, altre che ci hanno fatto discutere, e altre ancora che non avremmo mai voluto dare. Abbiamo sperimentato, fatto errori e aggiustato il tiro, cercando di trasmettere il valore dell’informazione autentica e di qualità anche oltre i confini dei media tradizionali - anzi: su un media che spesso viene considerato frivolo, leggero, se non addirittura pieno di ciarpame.

Aprire questo canale e alimentarlo con informazione affidabile e verificata non è stato semplice: ha significato un lavoro a quattro mani con i giornalisti che ogni giorno ci hanno messo, letteralmente, la faccia, e convincere anche i più restii dell’importanza dei social all’interno della nostra offerta mediatica».

Chiara Ambrogio e Cecilia Pizzaghi concludono ringraziando tutti i follower. «50mila volte grazie a voi, quindi: per la fiducia “crossmediale” che ci dimostrate, e per dare ogni giorno un senso a tutto ciò che facciamo».

Riccardo Delfanti, direttore commerciale e marketing Gruppo Libertà

Chiara Ambrogio, social media & digital marketing specialist