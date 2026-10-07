Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Sonia Brescacin (Gruppo Misto) ha presentato l’evento ‘Life 2.0 – Dinamiche e Armonie al Femminile’, a cura di ‘Banda Larga’, la storica Banda Musicale di Cison di Valmarino, in programma sabato 10 ottobre 2026, alle 20.30, all’Auditorium Dina Orsi di Conegliano (TV).

Si tratta di un concerto-evento, che si fregia del patrocinio della Regione del Veneto ed è promosso da Banda Larga Wind Orchestra, diretta dal maestro Andrea D’Incà, insieme alle voci narranti del ‘Progetto Donne’ della UILT Veneto.

Il programma musicale comprende autori come Astor Piazzolla, Gustav Holst e Alfred Reed, intrecciando musica e riflessione sul mondo femminile.

L'ingresso è gratuito, con offerta responsabile.

Il consigliere regionale Sonia Brescacin ha sottolineato che “il progetto, nato dalla collaborazione tra Flavio Bortolomiol, Presidente di Banda Larga, e Paola Pizzolon, Presidente di UILT – Unione Italiana Libero Teatro Veneto - va oltre il significato di un semplice concerto: rappresenta un esempio significativo di come la cultura, la musica e il teatro possono affrontare temi sociali importanti e rafforzare il senso di comunità. L’associazionismo culturale è infatti un prezioso strumento di aggregazione. Attraverso la sensibilità della musica e la forza del teatro è possibile creare consapevolezza e trasformarla in impegno concreto. Arte, musica e teatro hanno una capacità straordinaria: riescono a trasmettere messaggi e parole che, talvolta, la sola comunicazione istituzionale non riesce a far arrivare con la stessa forza. È proprio attraverso l'empatia che può nascere un messaggio importante rivolto alle donne: non soltanto l'invito ad andare oltre le situazioni di disagio che, purtroppo, possono trovarsi a vivere, ma soprattutto la possibilità concreta di una rinascita, di un nuovo inizio e di una ritrovata consapevolezza di sé. La musica di Banda Larga e il teatro di UILT Veneto diventano così strumenti per parlare, emozionare e lasciare un segno. Il 10 ottobre, al Teatro Dina Orsi di Conegliano, avremo quindi una grande opportunità: quella di unire linguaggi diversi dell'arte per costruire, attraverso l'emozione, un messaggio di consapevolezza, forza e possibilità.”

“Banda Larga utilizza la musica come strumento di comunicazione, mentre UILT Veneto promuove la cultura teatrale lasciando spazio alla creatività e alla partecipazione – ha aggiunto Brescacin - E, parlare di donne, come questo evento fa, significa affrontare la questione della violenza di genere, fisica e psicologica, che troppo spesso cresce in silenzio e si alimenta all’interno delle mura domestiche. È fondamentale rompere questo silenzio promuovendo una vera cultura del rispetto, attraverso una responsabilizzazione collettiva. ‘Life 2.0 – Dinamiche e Armonie al Femminile’ non è quindi soltanto un appuntamento da godere e da applaudire, ma un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza di costruire assieme un’esistenza più libera, nel segno del rispetto.”

“‘Banda Larga’ è nata per contaminare ed essere contaminati dalla cultura musicale e teatrale, portata avanti da artisti del territorio per trasmettere, collaborando assieme, messaggi importanti.”, ha ricordato Luciano Fregonese, Sindaco del comune di Valdobbiadene e Presidente dell’Unione Montana delle Prealpi Trevigiane.

“Banda Larga non è solo un sistema musicale, ma vuole essere un veicolo in grado di portare messaggi utili a riflettere – ha detto Flavio Bortomiol, Presidente di Banda Larga – Nasciamo nel territorio delle Prealpi Trevigiane. Vogliamo riavvicinare i giovani e integrare musicisti professionisti, studenti di Conservatorio e musicisti amatoriali per creare una musica più coinvolgente, di generi diversi.”

Paola Pizzolon, Presidente di UILT – Unione Italiana Libero Teatro Veneto - ha ricordato che “sabato 10 ottobre, cinque compagnie teatrali si metteranno a servizio della musica, leggendo racconti di vita quotidiana e di persone realmente esistite. Come UILT regionale rappresentiamo quaranta compagnie del territorio. UILT nazionale rappresenta invece quasi mille compagnie teatrali amatoriali in Italia. Promuoviamo corsi formativi. E ‘Scena’ è il titolo della nostra rivista, a tiratura nazionale, che pubblica tutti i nostri eventi, con un ricco inserto regionale, corredato da bellissime fotografie. Ricordo che ‘Progetto donne’, che verrà ospitato sabato 10 ottobre, affronta le problematiche che riguardano il mondo femminile. È cresciuto nel corso degli anni e ha resistito al Covid. Vogliamo prenderci cura delle persone che non hanno voce e visibilità. Parliamo delle fragilità come componenti dell’essere umano. Ringrazio in particolare tutti gli artisti che svolgono un lavoro fondamentale, dietro le quinte.”

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