Maestra aggredita. «La scuola dev'essere luogo di rispetto»

Ha scosso l'intera comunità, non solo quella scolastica, l'aggressione di una maestra da parte di un genitore davanti agli occhi della figlia in una scuola elementare di Piacenza. Condanna, indignazione e solidarietà all'insegnante arrivano da istituzioni e sindacati.

La maestra, come Libertà ha riferito, è finita al Pronto soccorso dopo essere stata strattonata e presa a pugni dal genitore che si era presentato con l'intenzione di prelevare la figlia prima dell'orario consentito e che ha dato in escandescenza quando gli è stato chiesto di compilare il modulo per l'uscita anticipata.

L’assessore alle Politiche scolastiche del Comune di Piacenza, Mario Dadati, ha espresso «piena solidarietà alla maestra e netta condanna di ogni forma di violenza nei confronti del personale scolastico». «La scuola deve essere un luogo di rispetto e tutela - aggiunge -, le insegnanti e gli insegnanti non sono bersagli, ma presìdi civili, e la loro autorevolezza va riconosciuta e difesa. Questo episodio richiama la responsabilità dei genitori nell’educare con l’esempio». Dadati sottolinea che «la violenza ai danni di chi lavora nella scuola mina l’intero sistema educativo e compromette il clima di fiducia necessario tra alunni, famiglie e docenti». Ed evidenzia che «è compito di tutti gli adulti proteggere i bambini e garantire loro un ambiente sicuro, dove possano imparare e crescere senza timori. La scuola non può essere un luogo di paura: va difesa con fermezza, strumenti concreti e il pieno sostegno delle istituzioni».

Sul fronte sindacale, Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Parma e Piacenza, definisce la vicenda «inaccettabile e sintomatica di un fenomeno in crescita». Pizzo segnala anche la possibilità di costituirsi parte civile a sostegno dell’insegnante, sottolineando come sia fondamentale tutelare sia la sicurezza fisica sia quella psicologica dei docenti.

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Tagliaferri, interviene sottolineando la gravità dell’episodio: «Chi colpisce un docente colpisce lo Stato. Servono conseguenze certe». Tagliaferri ricorda che «un docente, mentre svolge le proprie funzioni, è un pubblico ufficiale: la violenza nei suoi confronti non è mai un gesto privato, ma un attacco diretto all’istituzione scolastica e allo Stato. Norme e aggravanti previste dall’ordinamento devono essere applicate fino in fondo, senza sconti».

Il consigliere evidenzia inoltre la necessità di garantire pieno supporto all’insegnante anche sotto il profilo legale e ribadisce che «il rispetto delle regole, dei ruoli e delle persone è parte integrante dell’educazione». «Da Piacenza arriva un segnale che non va ignorato - conclude -: chi pensa di risolvere un problema scolastico con la forza deve sapere che andrà incontro a conseguenze certe ed esemplari. La scuola va difesa sempre».

Gli accertamenti sull’accaduto sono affidati alla polizia locale, che sta ricostruendo i fatti e valutando eventuali responsabilità penali a carico del genitore.