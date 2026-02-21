Magnaschi "benemerito", ma polemiche sul metodo
Unica candidatura depositata con 21 firme. Barbieri e Soresi: «Profilo di rilievo Peccato non ci sia stata condivisione»
Marcello Pollastri
|2 ore fa
PIerluigi Magnaschi, direttore di ItaliaOggi, indicato come futuro "Piacentino benemerito"
Una sola candidatura, ma un dibattito politico tutt’altro che sereno. Alla fine il nome è quello del giornalista Pierluigi Magnaschi, indicato come futuro “Piacentino benemerito”, il riconoscimento civico assegnato annualmente dal Comune di Piacenza.
La proposta è stata formalizzata dal capogruppo del Partito Democratico Andrea Fossati, a nome dell’intera maggioranza di centrosinistra e dei Liberali Piacentini, con il corredo di 21 firme. Unica candidatura depositata.
Mancano le sottoscrizioni del centrodestra e di ApP. Non per una contrarietà al profilo del giornalista, oggi direttore di ItaliaOggi ed ex direttore dell’Ansa, da decenni tra le firme più autorevoli del panorama nazionale e considerato espressione della città, ma per il metodo seguito nella gestione della scelta.