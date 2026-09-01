Mezzo agricolo in fiamme in un campo a San Rocco: intervengono i vigili del fuoco

Momenti di apprensione oggi, martedì 1° settembre, nelle campagne di San Rocco al Porto, dove un mezzo agricolo è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava al lavoro in un campo.

L’allarme è scattato attorno alle 12.45 in strada dell’Isolone. A prendere fuoco è stata una trinciacaricatrice semovente, macchina agricola utilizzata per la raccolta e la trinciatura delle colture. Le fiamme hanno interessato pesantemente il mezzo, provocando una densa colonna di fumo e facendo temere che l’incendio potesse estendersi alla vegetazione e ai residui presenti nel campo.

Sul posto sono intervenute dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi un’autopompa serbatoio e un’autobotte pompa. Le squadre hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza il mezzo e l'area circostante.

Nonostante i momenti di apprensione, nessuna persona è rimasta ferita. La macchina agricola ha invece riportato danni molto pesanti. Restano da accertare le cause che hanno provocato l'incendio.