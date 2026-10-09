Morfasso, lavori da 200mila euro sulla Sp 359R danneggiata dal maltempo: senso unico alternato fino al 16 dicembre

Sono entrati nella fase operativa i lavori di consolidamento e ricostruzione della strada provinciale 359R di Salsomaggiore-Bardi, nel territorio comunale di Morfasso. L'intervento, del valore complessivo di 200mila euro, riguarda un tratto della provinciale al chilometro 46+450 e punta a ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata, compromesse dagli eventi alluvionali del giugno 2024.

Le risorse sono messe a disposizione dall'Agenzia regionale di Protezione civile nell'ambito dei finanziamenti destinati alla ricostruzione dopo il maltempo.

Al via il cantiere: previste opere di sostegno della strada

I lavori, consegnati il 17 settembre scorso, prevedono la realizzazione di un'opera di sostegno e la ricostruzione della sede stradale.

In questi giorni sono in corso l'allestimento del cantiere, la preparazione delle piste necessarie ai mezzi e la predisposizione delle attività per realizzare le fondazioni profonde.

La progettazione e la direzione dei lavori sono affidate ai tecnici della Provincia di Piacenza, mentre l'esecuzione è stata assegnata al Consorzio Stabile C.I.T.E.A. di Parma.

Senso unico alternato fino al 16 dicembre

Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza è stato istituito il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico, lungo la provinciale 359R, dal chilometro 46+330 al chilometro 46+440.

Il provvedimento interessa tutte le categorie di veicoli e resterà in vigore fino alle ore 18 del 16 dicembre 2026.

Patelli: «Interveniamo sulle criticità della rete viaria»

«Prosegue l'impegno della Provincia nell'affrontare le problematiche che interessano la rete viaria, con particolare attenzione alle situazioni che incidono sulla sicurezza e sulla funzionalità dei collegamenti», sottolinea la presidente della Provincia Monica Patelli.

L'intervento, aggiunge, rientra nell'attività che l'ente porta avanti in collaborazione con le amministrazioni locali per rispondere alle esigenze della viabilità provinciale.

La consigliera provinciale delegata alla Viabilità, Patrizia Calza, richiama invece l'attenzione sulla fragilità del territorio montano, sempre più esposto a fenomeni di dissesto, anche in conseguenza di eventi meteorologici particolarmente intensi.

Il sindaco chiede altri interventi: attenzione a Cornolo e ai passi appenninici

Soddisfazione per l'apertura del cantiere viene espressa dal sindaco di Morfasso, Paolo Calestani, che ringrazia la Provincia per aver affrontato una criticità importante per il territorio.

Il primo cittadino coglie però l'occasione per rilanciare altre esigenze legate alla sicurezza e alla manutenzione delle strade provinciali.

Tra le priorità segnalate figurano la protezione della carreggiata dalla caduta di massi nei pressi di Cornolo e la sistemazione del piano viabile delle provinciali 14 e 15 bis, sia lungo il collegamento verso il Passo Pelizzone, attraverso Rusteghini e Pedina, sia in direzione del Passo Guselli.

Calestani chiede che per queste opere venga avviata la progettazione, così da consentirne la successiva programmazione, pur nella consapevolezza delle limitate risorse economiche disponibili.