Movida, controlli nei locali: uno chiuso, altre 11 irregolarità
Bilancio delle attività svolte dalle forze dell'ordine nella settimana
Redazione Online
|2 ore fa
Un locale chiuso per la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (mediante apposizione dei sigilli da parte della locale A.U.S.L., in relazione a rilievi evidenziati sulla tenuta dell’impianto elettrico oltre che delle uscite sicurezza), 108 persone identificate, di cui 26 con precedenti di Polizia, 8 esercizi commerciali controllati, rilevate 11 irregolarità a cura dei Vigili del fuoco e dell’A.U.S.L.
E' il bilancio dei controlli straordinari per la sicurezza dei locali della movida piacentina svolti nella serata di venerdì 27 febbraio da polizia, carabinieri, assieme ai vigili del fuoco e al personale dell’Ausl - per un totale di 18 operatori impiegati - ei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e il Corso Vittorio Emanuele, estendendoli anche nelle zone di Via Genova, nonché nelle aree a criticità più accentuata di Viale Dante, Via Conciliazione, Via Nasalli Rocca e Piazzale Libertà.
Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Emilia Pavese, Viale Dante, strada Farnesiana) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 154 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 72 veicoli e 2 esercizi pubblici.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Il Conservatorio accende la città: dal 2 marzo al via le Jam Sessions all'Irish Pub
2.
Dal cemento al legno, il tetto del Duomo alleggerito di 300 tonnellate
3.
Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»
4.
Confesercenti Piacenza: dalla prevenzione ai controlli, più sicurezza per i pubblici esercizi