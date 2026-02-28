Movida, controlli nei locali: uno chiuso, altre 11 irregolarità

Un locale chiuso per la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (mediante apposizione dei sigilli da parte della locale A.U.S.L., in relazione a rilievi evidenziati sulla tenuta dell’impianto elettrico oltre che delle uscite sicurezza), 108 persone identificate, di cui 26 con precedenti di Polizia, 8 esercizi commerciali controllati, rilevate 11 irregolarità a cura dei Vigili del fuoco e dell’A.U.S.L.

E' il bilancio dei controlli straordinari per la sicurezza dei locali della movida piacentina svolti nella serata di venerdì 27 febbraio da polizia, carabinieri, assieme ai vigili del fuoco e al personale dell’Ausl - per un totale di 18 operatori impiegati - ei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e il Corso Vittorio Emanuele, estendendoli anche nelle zone di Via Genova, nonché nelle aree a criticità più accentuata di Viale Dante, Via Conciliazione, Via Nasalli Rocca e Piazzale Libertà.

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Emilia Pavese, Viale Dante, strada Farnesiana) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 154 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 72 veicoli e 2 esercizi pubblici.







