Mr. Bowl: «Forse ci chiudono, dipende dal direttore»

Buongiorno Mr. Bowl, la vedo preoccupato. Cos'è successo?

Buongiorno a lei. Sì, non lo nascondo. L'ansia mi assale. Non so, a questo punto, che fine farò. Sempre colpa di quei due bricconi.

Cos'hanno combinato questa volta?

Hanno invitato il direttore in trasmissione! Si rende conto? Adesso io rischio la chiusura. Gian Luca Rocco era allibito, non poteva crederci.

Ci spieghi meglio. Il direttore di solito è abbastanza auto ironico...

Sì, va bene, certo, ma infatti il problema sono quei due. Sono arrivati in ritardo anche questa volta. Già hanno chiamato Rocco all'ultimo momento perché si sono dimenticati che avremmo dovuto fare una puntata. E ovviamente non lo hanno nascosto eh. Gliel'ho detto mille volte: «Ragazzi, mi raccomando, fate i bravi, non fate capire a Rocco che vi eravate dimenticati del programma». Poi prima della puntata bevono un goccino di Gutturnio e diventano inaffidabili.

Ma è anche un po' lo stile di Bowlcast, su. Non ci si prende troppo sul serio...

Smetta di difenderli! Col direttore? Ma si può? Lo chiamano per nome, continuano a parlare della Sampdoria con lui che è un genoano di ferro. A un certo punto hanno fatto entrare anche l'uomo delle macchine Max Ceresa che ha dato vita a una scena raccapricciante. Poi Michele Rancati ha cominciato una sorta di quiz show sul calcio. Di Trani e Tassi si erano anche dimenticati il libro che Gian Luca Rocco ha scritto. Lo ha dovuto portare lui.

Ecco, è arrivato il consueto momento dell'intervista in cui divaga e io non capisco più niente. Ceresa, Rancati?

Questa volta è difficile spiegare tutto, davvero. Dovrete guardare la puntata stasera su Telelibertà, canale 76, alle ore 21, oppure sull'app per Smart TV di Telelibertà. Poi da domani, anche su Questa volta è difficile spiegare tutto, davvero. Dovrete guardare la puntata stasera su Telelibertà, canale 76, alle ore 21, oppure sull'app per Smart TV di Telelibertà. Poi da domani, anche su liberta.it , sezione Telelibertà. Oppure in formato podcast puro su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme audio.

Ma la puntata fa ridere?

Fa spaccare, come sempre. Rocco è simpaticissimo, ha parlato di Genova, di Mediaset, di Piacenza, di Libertà, di tutti i suoi numerosi aneddoti, delle sue passioni. Sono sempre quei due che mi preoccupano. Pensi che sono stato convocato dall'azienda, domani vedrò i vertici. Speriamo ci sia un futuro per Bowlcast. Mi tocca sempre correre ai ripari dopo i danni di Tassi e Di Trani.

Ah, mentre capiamo se il programma proseguirà, voi mandateci tutti i feedback alla mail [email protected] . Usate questa mail anche per farci proposte di ospiti e, udite udite, per candidarvi per le nostre famose incursioni in trasmissione. Sempre che non ci chiudano, ben inteso. E ricordate che io vi giudico, dall'alto della mia ceramica lucente, brillante, ma adesso un po' spaesata e nervosa, ma vi giudico sempre.