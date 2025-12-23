Murelli (Lega): «Dalla Manovra 448mila euro a quattro Comuni»

Risorse concrete per quattro Comuni del territorio piacentino. Con la legge di Bilancio 2026, arrivano nel Piacentino 448mila euro attraverso i fondi del ministero dell’Economia e delle finanze. «La Manovra 2026 - commenta Elena Murelli, senatrice della Lega e capogruppo in commissione Sanità, Lavoro e Affari sociali - segna un cambio di passo nel rapporto tra Stato ed enti locali. Dopo anni di difficoltà, la Finanziaria evita nuovi tagli e mette a disposizione strumenti concreti per sostenere i Comuni, soprattutto quelli più piccoli».

La Finanziaria, oltre ai contributi diretti, prevede misure strutturali a sostegno della finanza locale - sottolinea una nota diffusa dalla senatrice - tra cui il mantenimento dei livelli di finanziamento agli enti locali, «una maggiore flessibilità nella gestione della spesa corrente, l’istituzione di un fondo per il rinnovo del contratto del personale degli enti locali, interventi per rafforzare la capacità di riscossione delle entrate locali e fondi dedicati a infrastrutture, sicurezza urbana, sociale, sport, cultura ed efficientamento energetico».

Questi i contributi che arriveranno nel Piacentino, erogati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge: al Comune di Ziano, 88mila euro nel 2026 per il rafforzamento della sicurezza urbana; al Comune di Ferriere, 100mila euro nel 2026 e altrettanti nel 2027 per la manutenzione ordinaria di strade e cimiteri; al Comune di Morfasso, 30mila euro nel 2026 e altri 30mila nel 2027 per la manutenzione ordinaria delle strade; al Comune di Ponte dell'Olio, 100mila euro nel 2027 per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione energetica del centro sportivo “Cementirossi”.

«È una manovra - conclude Murelli - che rimette i Comuni al centro, rafforzando la capacità di intervento degli enti locali».