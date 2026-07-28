Nasce a Piacenza il primo Hub Rete dell'Emilia-Romagna per i giovani e il lavoro

È stato inaugurato all'angolo tra via Alberoni e via Trebbiola il nuovo Hub Rete Piacenza, primo in Emilia-Romagna e settimo in Italia. Il centro, ospitato nell'ex ufficio di collocamento, offrirà gratuitamente ai giovani tra i 16 e i 35 anni servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, con una specializzazione nelle competenze digitali e nell'intelligenza artificiale.

Al taglio del nastro hanno partecipato i ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti, insieme alla sindaca Katia Tarasconi, all'assessore comunale Francesco Brianzi, all'assessore regionale Giovanni Paglia e ai rappresentanti di Invitalia, soggetto attuatore del progetto.

«Con questo Hub vogliamo accorciare le distanze tra formazione e lavoro», ha spiegato Abodi, ricordando che la rete nazionale ha già coinvolto oltre 100mila giovani e favorito lo sviluppo di 8mila progetti. Foti ha invece sottolineato la necessità di sostenere le start-up e valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni.

Nello stesso edificio trova sede anche il Servizio Piacenza Giovani del Comune, creando un polo unico che metterà in rete scuole, università, imprese e terzo settore per favorire occupazione, orientamento e nuove opportunità imprenditoriali.