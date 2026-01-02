Nel 2026 c'è un pianeta da salvare, l'appello dalle Galapagos (Il video)

C'è un pianeta da salvare. In questo 2026 appena iniziato ce lo ricordano queste spettacolari immagini di un mondo sommerso, di una natura incontaminata, provenienti dalle isole Galapagos. Squali martello, mante marmorate, squali balena, tartarughe giganti, leoni marini e altre creature incredibili appaiono e scompaiono in questo video del piacentino Lorenzo Frigerio, formatosi alla facoltà di Agraria della Cattolica e dal 2023 prorettore dell'Università di Warwick, nel Regno Unito. Charles Darwin visitò l’arcipelago del Pacifico, al largo dell'Ecuador, nel 1835. Fu quello che vide in queste isole a ispirargli più avanti la teoria dell’evoluzione.