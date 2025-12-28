Lo chef Persegani serve il carrello dei bolliti ad Amadeus

Lo chef e volto piacentino del programma “È sempre mezzogiorno” su Rai1, Daniele Persegani, ha ricevuto una lieta sorpresa per la giornata di Santo Stefano: l’amico Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo hanno pranzato all’Osteria del Pescatore di Castelvetro, ristorante di proprietà della sorella dello chef, Nicoletta.

«Mi fa molto piacere che l’amicizia con Amadeus vada ben oltre i confini televisivi» ha sottolineato Persegani, rivelando che i coniugi Sebastiani «hanno gustato i piatti tipici della tradizione, apprezzando in particolare il carrello dei bolliti».

Un’altra sorpresa ha atteso Persegani, nel pomeriggio, quando l’altra presenza fissa della trasmissione di Rai1, Alfio Bottaro, è passato dal locale per scambiare due chiacchiere.