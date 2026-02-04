Neve dagli 800-1000 metri nell'Appennino Piacentino (Video)

Pioggia in pianura e neve sopra gli 800 metri in gran parte della provincia di Piacenza dove sono stati attivati gli spartineve per sgomberare le strade. A Zerba questa mattina i fiocchi bianchi continuavano a cadere anche se si trattava di una neve bagnata e pesante che non causava gravi problemi alla circolazione dei veicoli.

Spartineve a Cortebrugnatella

Prati imbiancati anche a Ferriere mentre più in alto, nella frazione di Grondone, si raggiungevano anche 20 centimetri. Nel Comune di Cortebrugnatella i centimetri ufficiali erano 12, in Val Boreca 10. Al Passo del Penice, unica stazione sciistica del Piacentino, la situazione innevamento è ideale e anche questa mattina ci si è svegliati sotto una abbondante nevicata. Nella foto di copertina si spala a Zerba per garantire l'accesso all'Ufficio Postale.

Lo spargisale del comune di Bobbio