Neve dagli 800-1000 metri nell'Appennino Piacentino (Video)

Strade libere grazie agli spartineve attivati dagli 800 metri in su. A seconda delle vallate caduti dai 10 ai 20 centimetri. Fiocchi bagnati e pesanti

Redazione Online
|2 ore fa
A Zerba si libera l'accesso all'Ufficio postale
A Zerba si libera l'accesso all'Ufficio postale
1 MIN DI LETTURA
Pioggia in pianura e neve sopra gli 800 metri in gran parte della provincia di Piacenza dove sono stati attivati gli spartineve per sgomberare le strade. A Zerba questa mattina i fiocchi bianchi continuavano a cadere anche se si trattava di una neve bagnata e pesante che non causava gravi problemi alla circolazione dei veicoli.
Spartineve a Cortebrugnatella
Spartineve a Cortebrugnatella
Prati imbiancati anche a Ferriere mentre più in alto, nella frazione di Grondone, si raggiungevano anche 20 centimetri. Nel Comune di Cortebrugnatella i centimetri ufficiali erano 12, in Val Boreca 10. Al Passo del Penice, unica stazione sciistica del Piacentino, la situazione innevamento è ideale e anche questa mattina ci si è svegliati sotto una abbondante nevicata.  Nella foto di copertina si spala a Zerba per garantire l'accesso all'Ufficio Postale. 
Lo spargisale del comune di Bobbio
Lo spargisale del comune di Bobbio
Il passo della Scaparina
Il passo della Scaparina

