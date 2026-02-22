Liberta - Site logo
Notte di raid in via Taverna: specchietti rotti e tavolini rovesciati

Nel mirino una decina di vetture in sosta ma anche i dehors di alcuni locali

Ermanno Mariani
|2 ore fa
Via Taverna in una immagine d'archivio
1 MIN DI LETTURA
Durante la notte tra sabato e domenica, alcuni vandali hanno preso di mira via Taverna, a Piacenza, danneggiando circa una decina di auto in sosta e i dehors di alcuni locali. «Alcune vetture appartenevano a personale sanitario in turno notturno all'ospedale», racconta un residente.
Oltre agli specchietti rotti, nei dehors sono stati rovesciati vasi e tavolini. Ieri mattina abitanti e commercianti hanno scoperto i danni. Nessuna denuncia formale è stata ancora presentata, ma la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni dell’accaduto.

