Novant'anni festeggiati alla casa di cura Piacenza nel segno del "Progetto Sollievo"

Un compleanno festeggiato insieme a chi ogni giorno si prende cura di lei. E' successo alla Casa di Cura Piacenza a una paziente che ha raggiunto il traguardo dei 90 anni . La donna è inserita dal 2019 nel "Progetto Sollievo", il percorso dedicato all'assistenza continuativa delle persone fragili. La ricorrenza è stata festeggiata nel reparto di Lungodegenza - dove la paziente è ricoverata - diretto dal dottor Anteo Baricchi, alla presenza dell'équipe medica, infermieristica e assistenziale coordinata da Simona La Barbera.

In questi sette anni - viene spiegato - la paziente ha mantenuto condizioni di salute complessivamente stabili, mostrandosi sempre collaborativa. Se inizialmente partecipava alle attività di fisioterapia, da circa un anno ha scelto di trascorrere le giornate a riposo. Il "Progetto Sollievo", attivo sia alla Casa di Cura Piacenza sia alla Casa di Cura Sant'Antonino, continua così a rappresentare un punto di riferimento per le famiglie del territorio.