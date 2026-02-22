Nuova farmacia Caorsana, aperto il presidio sanitario

Ha aperto i battenti la nuova farmacia Caorsana, sorta dopo due anni di progetto che ha visto il trasferimento del servizio da quella di Roncaglia. Oltre 16mila i pezzi presenti all'interno del punto realizzato in via Maestri del Lavoro 3, voluto da Farmacie Comunali Piacentine in collaborazione con il socio privato “Fda”. Inaugurazione ufficiale sabato mattina, presenti al taglio del nastro l'assessore al bilancio Gianluca Ceccarelli, Giovanni Piazza, Paola Cavalieri e Wally Salvagnini per FCP, Pierpaolo Gallini per “Fda”, il dottor Antonello Pellegrino che sarà il direttore della nuova farmacia e don Raman Murzich per la benedizione. «Un viaggio iniziato due anni fa e che ora trova finalmente la giusta conclusione con un servizio che sarà indispensabile per la zona, specialmente per le persone anziane» ha sottolineato Ceccarelli. In pratica è uno sdoppiamento della farmacia di Roncaglia, che ora rimarrà come dispensario e che continuerà a vedere la collaborazione del dottor Antonello Pellegrino.