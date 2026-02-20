Oltre 51mila euro per la nascente casa di vita per l'autismo

Un “regalo” così molto probabilmente i ragazzi di Oltre l'Autismo non lo avevano mai ricevuto: addirittura 51mila 700 euro. A tanto ammonta il ricavato dell'iniziativa “Capsa Alberoniana”, organizzata per lo scorso periodo natalizio, un generoso contributo che servirà per posare la prima pietra della casa di vita che sorgerà in via Spinazzi. Il maxi-assegno è stato ritirato in Comune dalla presidente dell'associazione Maria Grazia Ballerini, affiancata dallo storico volontario Roberto Colla e dai ragazzi di Oltre l'Autismo, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi, dell'assessora ai servizi sociali Nicoletta Corvi, della consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano Giovanna Palladini, del presidente dell’Opera Pia Alberoni Alessandro Guidotti e dei rappresentanti delle diverse realtà che hanno garantito il loro supporto.

Per continuare a sostenere l'associazione arriva una nuova occasione: torna anche quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento con la cena benefica “BaraccAut”, in programma per venerdì 27 febbraio alle 20.30 presso l'azienda agrituristica Casa Nuova di Niviano di Rivergaro.