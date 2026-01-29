Otorinolaringoiatria: disturbi dell'udito in età pediatrica

In Italia i disturbi dell’orecchio, del naso e della gola rappresentano una porzione significativa della domanda sanitaria: si stima che circa 7 milioni di italiani soffrano di ipoacusia o altri problemi uditivi, con un impatto importante sulla qualità della vita. Secondo stime dell’OMS circa il 5% della popolazione mondiale è affetta da una perdita uditiva ed entro il 2050 lo sarà una persona su quattro. E purtroppo anche i bambini presentano questi problemi. Il nostro territorio vanta la presenza di un centro di eccellenza nel settore: il Gruppo Otologico della Casa di Cura Piacenza, uno dei centri più riconosciuti in Italia e nel mondo per la diagnosi e il trattamento ultra-specialistico delle patologie dell’orecchio, della base cranica e del distretto testa-collo. Fondato e diretto dal Professor Mario Sanna, il gruppo è primo in Italia per volume di interventi sull’orecchio medio e per impianti cocleari, secondo i dati del Ministero della Salute.

Stasera se ne parla nella trasmissione di “Star bene”, scritta e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda alle 21 su Telelibertà. Ospiti della serata sono: le dottoresse Anna Lisa Giannuzzi e Vittoria Di Rubbo, entrambe specializzate in otorinolaringoiatria presso la Casa di Cura Piacenza e la dottoressa Lucia Belen Musumano, specializzata in audiologia e foniatria presso la Casa di Cura Piacenza. Direttore scientifico della puntata il professor Luigi Cavanna. Il Ministero della Salute, secondo le ultime rilevazioni dei dati del PNE, ha riconosciuto al reparto il primato per casistiche di interventi in Italia sia per la cura dell’orecchio medio che per gli impianti cocleari e impianti al tronco. La puntata è realizzata in collaborazione con la Casa di Cura Piacenza.